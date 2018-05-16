قام يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنشر صورة مسيئة لتركيا يوم الأربعاء على حسابه على انستغرام وذلك في أعقاب طرد الأخيرة للسفير الإسرائيلي بأنقرة.
بعد طردها لسفير بلاده.. نجل نتنياهو ينشر عبارة مسيئة ضد تركيا
بعد طردها لسفير بلاده.. نجل نتنياهو ينشر عبارة مسيئة ضد تركيا
وطلبت تركيا من السفير الإسرائيلي لديها، إيتان نائيه، أن يغادر البلاد للتشاور إثر مقتل حوالي 60 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي.
ودعت السلطات التركية الإعلام المحلي لتصوير نائيه أثناء مغادرته، حيث شدد أمن المطار من إجراءات تفتيشه وهو عكس المعهود فيما يتعلق بسفر الدبلوماسيين.
وعبر نتنياهو الابن عن غضبه تجاه تلك الأزمة بنشر علم لتركيا مكتوب عليه عبارة "Fuck Turkey" بالإنجليزية.
وكانت إسرائيل قد ردت على تركيا بطرد القنصل العام لتركيا من القدس فأقدمت تركيا على طرد القنصل الإسرائيلي لديها.
ووصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، نتنياهو بأنه "رئيس وزراء لدولة فصل عنصري يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين".
بالمقابل قال نتنياهو إن من "يرسل الآلاف من جنوده لاحتلال شمال قبرص وسوريا هو آخر من يعظنا عن أخلاقيات الدفاع عن النفس"، في إشارة منه لإردوغان.
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