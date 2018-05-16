شكوك في عقد قمة ترامب وكيم.. وتخوف من مصير العراق وليبيا

أكدت كوريا الشمالية الثلاثاء 15 مايو/أيار أنها قد تتراجع عن فكرة القمة المزمع عقدها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري كيم جونغ أون في 12 يونيو / حزيران القادم في سنغافورة.
فتصريحات بيونغيانغ أمس كانت غير مطمئنة وفيها نوع من التراجع، فقد صرح كيم كاي غوان، نائب وزير الخارجية بأن بلده ليست مهتمة بالقمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حال ركزت فقط على نزع السلاح النووي، ملمحا إلى أن واشنطن تخطط لأن تدمر كوريا على غرار ما فعلت بالعراق وليبيا.
للمزيد حول ملف كوريا الشمالية
شاهد: كيم يستقبل بومبيو بالابتسامات ويفرج عن الامريكيين الثلاثة
شاهد.. ترامب يستقبل ثلاثة أمريكيين أطلق سراحهم من كوريا الشمالية
وأشار إلى أن الرئيس السابق معمر القذافي وبعد سبع سنوات من التخلي عن برنامجه النووي أطيح به وقتل من قبل معارضيه، كما عبر عن شكوكه بنوايا الولايات المتحدة بالتقارب مع كوريا الشمالية من خلال المفاوضات.