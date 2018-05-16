ألماني يطلق كلبيه على لاجئ سوري في حادثة "عنصرية"

تعرض لاجئ سوري للإصابة بجروح نتيجة "حادث عنصري" من قبل شخص ألماني، حيث أطلق الأخير كلبيه اتجاه الرجل، كما وجّه له عدة شتائم، بحسب وكالات ألمانية.
وكان اللاجئ السوري برفقة عائلته وأصدقائه في حديقة، بمدينة ماغديبورغ في ولاية ساكسونيا الألمانية، عندما مر المعتدي الألماني وبدأ يكيل له الشتائم والعبارات العنصرية.
ولم يكتفِ المعتدي بذلك، بل غادر المكان وعاد بعد فترة برفقة كلبيه، وأطلقهما اتجاه اللاجئ.
على إثر ذلك، نُقل الرجل إلى المستشفى، فيما أعلنت الشرطة الألمانية مصادرة الكلبين وإيداعهما في ملجأ للحيوانات، دون القبض على صاحبهما.
وأوضحت الشرطة الحادثة عبر تغريدة في حسابها على "تويتر"، قالت فيها: "وقعت حادثة هجوم باستخدام كلاب بين شخص من مدينة ماغديبورغ وعائلة سورية. وتعرض رجل السوري للعض ما استوجب نقله إلى المستشفى".
وأضافت الشرطة: "إننا نبحث عن شهود كانوا وقت الحادثة، وبإمكانهم الاتصال"، مرفقة التغريدة برقم هاتف.
للمزيد على يورونيوز: