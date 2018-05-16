سفن حربية روسية ستجوب البحر المتوسط كامل السنة بحسب بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن سفنا عسكرية روسية مزودة بصواريخ كاليبر الموجهة، ستكون في حالة تأهب دائم في البحر المتوسط. وفي كلمة أمام القيادة العسكرية العليا خلال اجتماع في منتجع سوتشي، قال بوتين إن نشر السفن جاء نتيجة "التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما في سوريا"، حيث تدخل الجيش الروسي دعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

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وتملك روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، مجهزتين بانظمة دفاع جوي معقدة، إحداهما قاعدة طرطوس البحرية غير البعيدة عن الحدود اللبنانية، والاخرى قاعدة حميميم الجوية، شمالي اللاذقية. وكانت روسيا تدخلت عسكريا منذ شهر أيلول/سبتمبر 2015 لدعم قوات بشار الأسد، ضد فصائل المعارضة المسلحة.

وخلال كلمته أثنى بوتين على ما اعتبره العمليات الدقيقة والمنسقة للسفن الحربية والغواصات الروسيةن خلال عملياتها في سوريا، إلى جانب ضربات صواريخ كروز. وكان التدخل الروسي في النزاع السوري غير المعطيات على الميدان، لفائدة قوات النظام السوري، ما مكنه من استعادة السيطرة على أكثر من نصف سوريا، الذي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.