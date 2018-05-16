انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم وتفرغوا لمحاولة تحديد تسجيل صوتي قامت بنشره الممثلة والمدوِنة الأمريكية كلوى فيلدمان يوم الثلاثاء.
بعد لغز الفستان.. انقسام مواقع التواصل حول محتوى تسجيل صوتي
بعد لغز الفستان.. انقسام مواقع التواصل حول محتوى تسجيل صوتي
وجاء في منشور فيلدمان تسجيل صوتي لكلمة تساءلت عما إذا كانت تُسمع "يانّي" أم "لوريل".
ومثلما انقسم الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل عن لون فستان تم نشر صورةه له في العام 2015، حدث الشيء نفسه مع التسجيل الصوتي، حيث حصد المنشور 18 ألف رد وتمت إعادة نشره أكثر من 30 ألف مرة على موقع تويتر.
وشارك العديد من المشاهير بالسِجال الدائر، فقالت الإعلامية والممثلة الأمريكية إيلين دي جينيريس إن طاقم عمل برنامجها بأكمله تفرغ لمحاولة تحديد الصوت، مضيفة أن ما سمعته كان كلمة "يانّي".
وتساءل المستخدمون لماذا يسمع البعض كلمة بينما يسمعها الآخرون كلمة أخرى. وقال البعض إن اختلاف وسائل وتقنيات السمع المستخدمة قد تؤدي لاختلاف محتوى المسموع من شخص لآخر.
وقال براد ستوري، خبير علم الصوت وعلم الوظائف العضوية بجامعة أريزونا لقناة ناشونال جيوغرافيك إنه على اعتقاد بأن الكلمة الأصلية المسجلة هي كلمة "لوريل".
وأضاف: "السبب في الخلط هو أن هناك عائلة كبيرة من الترددات المختلفة التي يمكن لأفواهنا ان تصدرها بأشكال مغايرة".
إذا كنت ممكن استمعوا للتسجيل شاركنا برأيك ماذا سمعت؟
للمزيد:
فيسبوك يحذف 582 مليون حساب زائف في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018