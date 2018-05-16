الدبلوماسية الفلسطينية تتحرك وتستدعي سفراءها من دول أوروبية

في إطار تحركاتها الدبلوماسية، استدعت "وزارة الخارجية والمغتربين" الفلسطينية الأربعاء 16 مايو / أيار سفراءها في كل من رومانيا والتشيك وهنغاريا والنمسا للتشاور معهم على إثر مشاركة سفراء هذه الدول، في حفل الاستقبال الذي أقامته وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد من الشهر الجاري، في إطار احتفالاتها بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل.
الخارجية الفلسطينية في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتبرت هذه المشاركة مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة العديدة، التي تؤكد على أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ العام 1967 وتمنع الدول من نقل سفاراتها اليها.
وأكد البيان أن طلب الاستدعاء يأتي في إطار التشاور مع السفراء لدى هذه الدول لمناقشة مواقفها ومدى التزامها بمواقف الاتحاد الأوربي، وثمّن البيان التزام معظم دول أوربا بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
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وكان الرئيس محمود عباس، قد قرر مساء أمس الثلاثاء، استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استدعاء سفيري بلده من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد أن عمليات القتل التي تعرض لها العشرات من الفلسطينيين خلال مظارهة في قطاع غزة احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وانتقد أردوغان ما أسماه بالاستخدام المفرط للقوة من طرف الجيش الإسرائيلي.
كما اقدمت جنوب افريقيا على استدعاء سفيرها لدى إسرائيل بعد استخدام الجيش الإسرائيلي القوة المفرضة تجاه متظاهرين فلسطينيين في قطاع غزة، بلجيكا بدورها استدعت سفيرة إسرائيل في بروكسيل بعد وصفها قتلى غزة بالإرهابيين.