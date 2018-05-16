الدبلوماسية الفلسطينية تتحرك وتستدعي سفراءها من دول أوروبية

في إطار تحركاتها الدبلوماسية، استدعت "وزارة الخارجية والمغتربين" الفلسطينية الأربعاء 16 مايو / أيار سفراءها في كل من رومانيا والتشيك وهنغاريا والنمسا للتشاور معهم على إثر مشاركة سفراء هذه الدول، في حفل الاستقبال الذي أقامته وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد من الشهر الجاري، في إطار احتفالاتها بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل.

الخارجية الفلسطينية في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتبرت هذه المشاركة مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة العديدة، التي تؤكد على أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ العام 1967 وتمنع الدول من نقل سفاراتها اليها.