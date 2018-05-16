أبلغت وزارة الخارجية التركية القنصل الإسرائيلي العام في إسطنبول يوسي ليفي سفاري، بضرورة مغادرته إلى إسرائيل لبعض الوقت وهو ما أكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية، رداً على مقتل 60 فلسطينياً على الأقل خلال مسيرات العودة الكبرى في ذكرى النكبة على حدود غزة، وكانت الوزارة قد اتخذت خطوات مشابهة مع السفير الإسرائيلي في أنقرة.
تركيا تطرد دبلوماسياً إسرائيلياً ثانياً لفترة مؤقتة واتهامات متبادلة بين إردوغان ونتنياهو
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وكان الرئيس التركي قد غرد منتقدا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واتهم إسرائيل بأنها تقوم بعملية قتل جماعي في غزة.
وجاء بالتغريدة:"تذكير لنتنياهو، حماس ليست منظمة إرهابية والفلسطينيين ليسو إرهابيين، حماس حركة مقاومة، تدافع عن الفلسطينيين وبلدهم أمام قوة إحتلال، العالم يقف متضامنا مع الفلسطينيين في وجه غاصبيهم".
وقال في تغريدته الثانية:"نتنياهو رئيس وزراء في دولة فصل عنصري احتلت شعباً أعزل منذ أكثر من ستين عاما، يد الفلسطينيين على يديه، لا يمكن أن يخفي جرائمه بمهاجمة تركيا، تريد درسا بالإنسانية، اقرأ الوضايا العشر".
تغريدتا ترامب كانتا رداً على تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم فيها أردوغان بأنه أكبر داعم لحماس ومؤيديها، لذا فهو سيتفهم الإرهاب، أنصحه بألا يقدم النصائح الأخلاقية لنا.