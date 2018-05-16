قوات إسرائيلية تفرق محتجين فلسطينيين أمام باب العمود في القدس

وقعت صدامات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين بالقرب من باب العامود في القدس القديمة، قامت خلالها الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدد من المحتجين الذين اعتصموا في الساحة، وذلك خلال إحيائهم ذكرى مرور 70 عاما على تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من ديارهم، والذين يطالبون بحق العودة. وأبدى معتصمون تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. وكان الفلسطينيون واصلوا احتجاجاتهم أمس شمالي القطاع على الحدود مع إسرائيل، وذلك في إطار مسيرة العودة، وقد واجهت القوات الإسرائيلية العديد منهم بالرصاص فقتلت منهم تسعة وخمسين شخصا على الأقل، وأصابت أكثر من ألفين وسبعمائة آخرين بجروح.