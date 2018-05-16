شاهد: أسرع كوخ في العالم سرعته 168 كلم/س

كوخ وضع على ناقلة سيارة، ويعرف عنه صاحبه كيفين نيكس بأنه "أسرع كوخ على الاطلاق".

نهاية الأسبوع الفائت، خلال سباق "ستريتلاينرز" للسرعة عند شاطئ بندين ساندز الرملي جنوب ويلز في المملكة المتحدة، تمكن هذا الكوخ من تسجيل رقم قياسي في السرعة وصل الى 160 كيلومترا في الساعة، في المسابقة الأولى و168 كيلومترا في الساعة في المسابقة الثانية.

وفي حديث مع "يورونيوز" عبر نيكس عن سعادته العارمة لأنه كسر رقمه القياسي الذي سجله العام الماضي وهو 129 كيلومترا في الساعة.