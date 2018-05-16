شاهد: أسرع كوخ في العالم سرعته 168 كلم/س

كوخ وضع على ناقلة سيارة، ويعرف عنه صاحبه كيفين نيكس بأنه "أسرع كوخ على الاطلاق".
نهاية الأسبوع الفائت، خلال سباق "ستريتلاينرز" للسرعة عند شاطئ بندين ساندز الرملي جنوب ويلز في المملكة المتحدة، تمكن هذا الكوخ من تسجيل رقم قياسي في السرعة وصل الى 160 كيلومترا في الساعة، في المسابقة الأولى و168 كيلومترا في الساعة في المسابقة الثانية.
وفي حديث مع "يورونيوز" عبر نيكس عن سعادته العارمة لأنه كسر رقمه القياسي الذي سجله العام الماضي وهو 129 كيلومترا في الساعة.
وتجدر الإشارة الى أن كوخه السيّار هو فريد من نوعه في هذا السباق. إنه يسير على أربع عجلات، ولقد بناه صاحبه من أجزاء سيارة فولكسفاغن باسات أما محركه فهو لسيارة أودي أر.أس4.
نيكس، في الثالثة والخمسين من العمر، يؤكد أنه أمضى حياته في تصنيع هذا الكوخ السيار. وهو اليوم يستعد للمشاركة في سباق سرعة آخر في إنكلترا نهاية الأسبوع الجاري. والسبب في هذا الإصرار هو التعرف على مقدرة الآلة في تحمل السرعة وما هي سرعتها القصوى.
هذا وتجدر الإشارة الى أن معظم الآليات المشاركة في سباق "ستريتلاينرز" هي شاحنات وسيارات صغيرة ودراجات نارية. وأول من أطلق هذا السباق هو سائق الدراجات النارية تريفور داكويرث في عشرينيات القرن الماضي.