إيرانيون يحتجون أمام السفارة الأمريكية في طهران تضامنا مع الفلسطينيين

تجمع مئات المتظاهرين الإيرانيين أمام السفارة الأمريكية في طهران، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وليدينوا في الآن نفسه مقتل عشرات المحتجين الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، أثناء تظاهرهم على الحدود مع غزة يوم الاثنين، وذلك في إطار مسيرة العودة التي يحيي خلالها الفلسطينيون ذكرى تهجيرهم القسري من ديارهم سنة 1948، وهي السنة التي تزامنت مع قيام دولة إسرائيل. وكانت القوات الإسرائيلية قتلت 59 فلسطينيا على الأقل وأصابت أكثر من 2700 آخرين بجروح، خلال احتجاجات 15 من أيار/مايو الحالي على الحدود مع غزة.