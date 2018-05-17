أمستردام تسعى للحد من تدفق السياح بسبب استياء المواطنين

كشفت أمستردام عن خطط لخفض عدد السائحين الوافدين إليها في تجاوب مع استياء الكثير من سكان العاصمة الهولندية من "غزو" السياح لوسط المدينة العتيق.

وتعهد حزب الخضر اليساري وعدد من الأحزاب الأخرى، التي تتفاوض على تشكيل حكومة جديدة للبلدية عقب انتخابات محلية في آذار/ مارس، على إعادة "التوازن إلى المدينة"، وذلك في وثيقة تحمل ذلك الاسم .

وجاء في الوثيقة أن "التداعيات السلبية تلقي بظلالها بوتيرة متزايدة على الجوانب الإيجابية للسياحة مثل العمالة والعوائد التي تدرها على المدينة"، ومن بين تلك التداعيات القمامة والتلوث الضوضائي.