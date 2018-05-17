أمستردام تسعى للحد من تدفق السياح بسبب استياء المواطنين

كشفت أمستردام عن خطط لخفض عدد السائحين الوافدين إليها في تجاوب مع استياء الكثير من سكان العاصمة الهولندية من "غزو" السياح لوسط المدينة العتيق.
وتعهد حزب الخضر اليساري وعدد من الأحزاب الأخرى، التي تتفاوض على تشكيل حكومة جديدة للبلدية عقب انتخابات محلية في آذار/ مارس، على إعادة "التوازن إلى المدينة"، وذلك في وثيقة تحمل ذلك الاسم .
وجاء في الوثيقة أن "التداعيات السلبية تلقي بظلالها بوتيرة متزايدة على الجوانب الإيجابية للسياحة مثل العمالة والعوائد التي تدرها على المدينة"، ومن بين تلك التداعيات القمامة والتلوث الضوضائي.
ومن التغييرات التي تقترحها الوثيقة الحد من "وسائل النقل الترفيهية" ومنها المركبات المفتوحة التي تقدم الجعة للركاب خلال الرحلة وكذلك الحد من استخدام المشروبات الكحولية في القوارب التي تسير في القنوات المائية بالمدينة وفرض مزيد من القيود علىشركات تأجير المنازل مثل (إير بي.إن.بي) وغيرها فضلاً عن زيادة كبيرة في الضرائب.
للمزيد على يورونيوز:
موقع "إير بي إن بي" يرد على عبارة ترامب "دول قذرة" بطريقة مميزة
يوروستار تدشن أول خط للقطار من لندن إلى أمستردام
ويبلغ عدد سكان أمستردام نحو 800 ألف شخص ومن المتوقع أن تستقبل خلال العام الحالي 18 مليون سائح بزيادة 20 في المئة عن 2016.
ويزداد الشعور بعدم تقبل السائحين والغرباء في المدينة، إذ أنهم أحد أسباب ارتفاع أسعار الشقق السكنية إلى حد يجعلها بعيدة عن متناول المواطن الهولندي.
وبلغ متوسط سعر الشقة في أمستردام 407 آلاف يورو (475 ألف دولار) خلال عام 2017 بزيادة 12 في المئة عن 2016 .
اقرأ أيضاً على يورونيوز:
شاهد: كيف تصرف السياح على شاطئ اسباني مع وصول قارب محمل بالمهاجرين؟