بشار الأسد يقوم برحلة نادرة خارج سوريا للقاء بوتين في سوتشي

قال الكرملين إن الرئيس السوري بشار الأسد سافر إلى منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود اليوم الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركزت على الصراع في سوريا في زيارة سلطت الضوء على وضع موسكو بصفتها الداعم الرئيسي للأسد.

ومنذ اندلاع القتال في سوريا في العام 2011 لم يسافر الأسد للخارج إلا نادرا لكنه قام بثلاث زيارات علنية إلى روسيا التقى في كل مرة منها ببوتين.

وحول تدخل روسيا في الصراع في العام 2015 دفة الحرب لصالح الأسد ورسخ وضع روسيا كقوة ذات ثقل في الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع في سوتشي اليوم الخميس هنأ الأسد بوتين على ولايته الرئاسية الجديدة بعد إعادة انتخابه في مارس آذار وشكر الجيش الروسي على دعمه لبلاده.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاجتماع الذي لم يعلن عنه مسبقا عقد اليوم الخميس.

وقال الأسد لبوتين "ساحة الإرهابيين في سوريا أصبحت أصغر بكثير وخلال الأسابيع الأخيرة فقط مئات آلاف السوريين عادوا إلى منازلهم وهناك ملايين أيضا في طريقهم إلى العودة وهذا يعني المزيد من الاستقرار.. وهذا الاستقرار هو باب واسع للعملية السياسية التي بدأت منذ سنوات".

وأضاف الأسد وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء "طبعا نحن كما أعلنا سابقا نعلن اليوم أيضا مرة أخرى أننا دائما ندعم ولدينا الكثير من الحماسة لهذه العملية لأنها ضرورية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب".

وتابع الأسد قائلا "نعرف بأن هذا الموضوع لن يكون سهلا لأن هناك دولا في العالم كما تعلمون لا ترغب بأن ترى هذا الاستقرار كاملا في سوريا.. مع ذلك نحن وأنتم والأصدقاء الشركاء في عملية السلام سوف نستمر بنفس القوة من أجل تحقيق السلام".

وقالت روسيا إنها تدخلت عسكريا في سوريا لهزيمة متشددين إسلاميين ينتهجون العنف وسيطروا على أجزاء من البلاد ويشنون هجمات بالقنابل والأسلحة على مناطق أخرى من العالم.

وتقول الدول المنتقدة للأفعال الروسية من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إنها تدعم قيادة الأسد الذي فقد الشرعية وإن ضربات روسيا الجوية قتلت عددا كبيرا من المدنيين. وتقول روسيا إنها لم تستهدف أبدا مناطق مدنية.

وفي تصريحات نقلها الكرملين هنأ بوتين الرئيس السوري على ما قال إنها انتصارات مهمة حققها الجيش السوري في أرض المعركة.

ونقل عن بوتين قوله "ألقى الإرهابيون أسلحتهم في مناطق رئيسية في سوريا مما سمح باستعادة البنية التحتية السورية".

وتابع قائلا "بالطبع الآن وبعد هذه النجاحات العسكرية طرأت ظروف مناسبة إضافية لاستئناف مسار العملية السياسية بالكامل".

وتلك هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الأسد لبوتين في سوتشي. وكانت الأولى في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. وزار الأسد بوتين أيضا في موسكو في أكتوبر تشرين الأول من عام 2015 بعد قليل من بدء روسيا عمليتها العسكرية في سوريا.

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وتدخلت روسيا عسكرياً في الصراع السوري في العام 2015 مما ساعد الجيش الأسد على تحقيق انتصارات ملحوظة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال الكرملين إن بوتين هنأ الأسد على ما وصفه بالنجاحات المتتالية التي حققها الجيش السوري.

وأضاف بوتين: "لقد ألقى الإرهابيون أسلحتهم في مواقع رئيسية بسوريا مما سمح باستعادة البنية التحتية وهو ما سيساعد الآن على تجديد العملية السياسية المتكاملة".

الزيارة هي الثانية للأسد لمدينة سوتشي بعدما التقى ببوتين بنفس المدينة في نوفمبر-تشرين الثاني من العام الماضي، بالإضافة لزيارة أخرى لموسكو قام بها بأكتوبر-تشرين الأول من العام 2015.