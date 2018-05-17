أعلن المتحف البريطاني بلندن يوم الخميس عن عرض حذاء لاعب كرة القدم محمد صلاح ضمن الجناح الخاص بالتحف الأثرية المصرية خلال فترة التحضيرات لنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم 26 مايو-أيار القادم.
المتحف البريطاني يعرض حذاء محمد صلاح بقسم الآثار المصرية
المتحف البريطاني يعرض حذاء محمد صلاح بقسم الآثار المصرية
ويقود الجناح المصري (25 عاماً) ناديه الإنجليزي ليفربول بنهائي البطولة القارية ضد ريال مدريد الإسباني وذلك بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفاً حطم بهم الرقم القياسي السابق برصيد بواحد وثلاثين هدفاً.
وقال نيل سبينسر، وهو مدير قسم المصريات بالمتحف: "الحذاء يروي قصة أيقونة مصرية حديثة تقدم عروضها ببريطانيا مع تأثير عالمي حقيقي، وهي تتماشى مع مشروعنا الأخير بالحصول على أشياء تروي قصص الحياة المصرية في القرنين العشرين والحادي والعشرين".
ويقدم صلاح موسماً استثنائياً حيث أحرز 44 هدفاً خلال 51 لقاء خاضهم مع ليفربول منذ الانضمام إلى النادي قادماً من إي إس روما الإيطالي الصيف الماضي.
كذلك يستعد اللاعب لقيادة المنتخب المصري بنهائيات كأس العالم المقامة بروسيا الشهر القادم بعدما فاز بلقب أفضل لاعب في القارة الإفريقية نهاية العام الماضي.
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