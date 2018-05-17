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الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق

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الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق

الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق
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قالت الدنمارك يوم الخميس إنها ستسحب نحو 60 من قواتها الخاصة من العراق بعد تحرير معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الانسحاب التدريجي سيكتمل في أواخر فصل الخريف.

وسيبقى للدنمارك 180 جنديا داخل قاعدة الأسد الجوية في العراق يساهمون في عمليات المراقبة ضمن تحالف دولي ضد تنظيم داعش.

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