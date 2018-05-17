قالت الدنمارك يوم الخميس إنها ستسحب نحو 60 من قواتها الخاصة من العراق بعد تحرير معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.
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الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق
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الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق
"قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب،بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب.أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بها" ميموني عبد الإله مغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك
""يدعو رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إسرائيل إلى عدم تنفيذ الهدم في التجمع المُشار إليه، كما أن تهجير التجمع هو مخالف لالتزامات إسرائيل كَسُلطَة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي الإنساني" بعثة الاتحاد الأوروبي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه
""يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
" إن أسوأ سيناريو سيكون الاضطرار إلى إغلاق العديد من المصانع وأن نعرض زوارقنا في سوق المبيعات،ذلك أن المياه البريطانية،هي على جانب مهم بالنسبة لنا.وإن لم نتمكن من صيد الأسماك سيكون الأمر كارثيا في حقيقة الأمر" غيرت مون أمين عام فيسناد- جمعية تعنى بالصيد مقرها في أورك
"تستخدم إسرائيل سياسة الترغيب والترهيب، بأن تتوجه نحو الدول الفقيرة كرومانيا،او بدول لها ماض يشتبه به أيام النازية،كمثل جمهورية التشيك، وتقوم بابتزازهم بطريقة تعمل على دعم التحرك الأميركي الخاص بنقل سفارات بلدانها" إيلان بابي مؤرخ إسرائيلي ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية
" "في حقيقة الأمر لا يصوت المواطنون على المؤسسات التي يريدونها ، بل يصوتون على المرشحين وأحزابهم السياسية ، وفي العديد من الدول فإن السياسيين الأكثر شهرة هم من يأتون إلى بروكسل وهذا أمر ظاهر للعيان." دورو فرانتيسكو مديرالسياسات فوت ووتش يوروب
"قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب،بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب.أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بها" ميموني عبد الإله مغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك
""يدعو رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إسرائيل إلى عدم تنفيذ الهدم في التجمع المُشار إليه، كما أن تهجير التجمع هو مخالف لالتزامات إسرائيل كَسُلطَة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي الإنساني" بعثة الاتحاد الأوروبي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه
""يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
" إن أسوأ سيناريو سيكون الاضطرار إلى إغلاق العديد من المصانع وأن نعرض زوارقنا في سوق المبيعات،ذلك أن المياه البريطانية،هي على جانب مهم بالنسبة لنا.وإن لم نتمكن من صيد الأسماك سيكون الأمر كارثيا في حقيقة الأمر" غيرت مون أمين عام فيسناد- جمعية تعنى بالصيد مقرها في أورك
"تستخدم إسرائيل سياسة الترغيب والترهيب، بأن تتوجه نحو الدول الفقيرة كرومانيا،او بدول لها ماض يشتبه به أيام النازية،كمثل جمهورية التشيك، وتقوم بابتزازهم بطريقة تعمل على دعم التحرك الأميركي الخاص بنقل سفارات بلدانها" إيلان بابي مؤرخ إسرائيلي ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية
" "في حقيقة الأمر لا يصوت المواطنون على المؤسسات التي يريدونها ، بل يصوتون على المرشحين وأحزابهم السياسية ، وفي العديد من الدول فإن السياسيين الأكثر شهرة هم من يأتون إلى بروكسل وهذا أمر ظاهر للعيان." دورو فرانتيسكو مديرالسياسات فوت ووتش يوروب
الدنمارك تعلن سحب قواتها الخاصة من العراق
قالت الدنمارك يوم الخميس إنها ستسحب نحو 60 من قواتها الخاصة من العراق بعد تحرير معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الانسحاب التدريجي سيكتمل في أواخر فصل الخريف.
وسيبقى للدنمارك 180 جنديا داخل قاعدة الأسد الجوية في العراق يساهمون في عمليات المراقبة ضمن تحالف دولي ضد تنظيم داعش.