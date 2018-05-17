دبي لصناعات الطيران تستعد لتوسعة أسطولها ب 400 طائرة من إيرباص وبوينغ

قال الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران لرويترز يوم الخميس إن الشركة تجري محادثات لشراء 400 طائرة من ايرباص وبوينج وتستعد لتوسعة أسطولها الحالي عبر الاستحواذ إذا فشلت المحادثات.

ودبي لصناعات الطيران من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من ترتيب مستثمر أمريكي كبير في قطاع شركات الطيران صفقة قياسية في نوفمبر تشرين الثاني لصالح مجموعة من شركات الطيران لشراء أكثر من 400 طائرة ايرباص في ظل توقع خبراء الاقتصاد نموا قويا لحركة السفر الجوي.

وقال الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران فيروز تارابور إن الشركة التي تتبع حكومة دبي مهتمة بشراء طائرات أحادية الممر من ايرباص من طراز ايه320 نيو وطائرات بوينج 737 ماكس وذلك عقب استحواذها في العام الماضي على أواس لتأجير الطائرات التي تتخذ من دبلن مقرا.

وقال تارابور إن أي صفقة متوقعة لن تنطوي بالضرورة على تقسيم عدد الطائرات بالتساوي بين الشركتين مضيفا أن دبي لصناعات الطيران "ليست حيث اعتقدنا على الإطلاق" فيما يتعلق بإنهاء طلبية.

وأضاف خلال مقابلة في مقر الشركة بالحي المالي بدبي "لا يعجبنا السعر".

وتتجاوز تكلفة طلبية لعدد 400 طائرة أحادية الممر 40 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار لكن التخفيضات شائعة للطلبيات الكبيرة.

وامتنعت بوينج عن التعقيب بينما لم ترد ايرباص بعد على طلب للتعليق.

وستمنح صفقة ضخمة دبي لصناعات الطيران خط إمداد طويل الأمد من الطائرات المطلوبة مباشرة بما يضعها على قدم المساواة مع منافسيها، على الرغم من أنها قد تنتظر عدة سنوات لحين بدء التسليمات لأن الشركات المُصنعة باعت إنتاجها لعدة أعوام قادمة.

كان تارابور أبلغ رويترز في يونيو حزيران 2017 أن دبي لصناعات الطيران تدرس "طلبية كبيرة" تشمل أكثر من 23 طائرة جديدة على أن تبدأ التسليمات في 2019.

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وستدرس الشركة خيارات أخرى للحصول على طائرات جديدة إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إيرباص أو بوينج. وقال تارابور إن هذه الخيارات قد تشمل الاستحواذ على شركة منافسة بهدف الحصول على دفتر طلبياتها لشراء الطائرات.

قفزت دبي لصناعات الطيران إلى الشريحة الأولى من شركات تأجير الطائرات العام الماضي بعد استحواذها على أواس التي كانت عاشر أكبر شركة في القطاع وقت الاستحواذ.

وبعد الاستحواذ زادت محفظة دبي لصناعات الطيران لثلاثة أمثالها إلى نحو 400 طائرة تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار.

وقال تارابور إن دبي لصناعات الطيران "تعمل بشكل سلس للغاية"، مضيفا أن الاندماج مع أواس اكتمل في فبراير شباط.

وقال تارابور إن دبي لصناعات الطيران تدرس في الوقت الحالي إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار في العام الحالي أو المقبل وسندات تقليدية دولارية في الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف أن إصدارات السندات لن تعتمد على الانتهاء من طلبية الطائرات.

كان تارابور قال لرويترز في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن دبي لصناعات الطيران تسعى لأن تصبح مصدرا منتظما لأدوات دين قياسية في سوق الدين الأمريكية. وفي العادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وجمعت الشركة 2.3 مليار دولار في الولايات المتحدة عبر إصدار سندات ممتازة في عام 2017 لتمويل صفقة أواس.