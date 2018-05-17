شبح إيبولا يخيم على جمهورية الكونغو الديمقراطية.. و4000 لقاح للحد منه

وصلت الأربعاء 16 مايو/أيار الدفعة الأولى من لقاحات فيروس إيبولا الذي بدأ ينتشر مجددا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حوالي 4000 لقاح، وصلت إلى العاصمة كينشاسا بعد أن قضى نحو 23 شخصاً بسبب الإصابة.
وزارة الصحة أكدت أن تقديم اللقاحات سيتم مع نهاية هذا الأسبوع، وتأمل أن يتمكن هذا اللقاح من وضع حد لانتشار إيبولا بين الناس.
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الجدير ذكره ان لقاحات مرض إيبولا أصبحت متوفرة قبل عامين، بعد أن تم اكتشافه من قبل شركة ميرك الأميركية، وأُرسل من أوروبا من قبل منظمة الصحة العالمية، مع العلم أنه لم يتم الاعتراف به، بالرغم من أنه حقق نجاحا عندما تم تجريبه في غرب افريقيا فترة انتشار المرض الأولى، حيث تسبب الوباء بموت 11300 شخص في غينيا وليبيرا وسيراليون ما بين 2014 – 2016.