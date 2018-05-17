إردوغان: الأمم المتحدة انهارت وانتهت إزاء ما يحدث في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن الأمم المتحدة "انهارت" في مواجهة الأحداث في غزة حيث قتلت القوات الإسرائيلية 63 فلسطينيا وأصابت نحو ثلاثة آلاف آخرين الاثنين في الرابع عشر من أيار الجاري في يوم نقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس

وكانت تركيا من بين أشد الدول انتقادا لاستخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المحتجين على حدود قطاع غزة ولقرار واشنطن افتتاح سفارة جديدة في القدس. ودعت أنقرة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول يوم الجمعة.