إردوغان: الأمم المتحدة انهارت وانتهت إزاء ما يحدث في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن الأمم المتحدة "انهارت" في مواجهة الأحداث في غزة حيث قتلت القوات الإسرائيلية 63 فلسطينيا وأصابت نحو ثلاثة آلاف آخرين الاثنين في الرابع عشر من أيار الجاري في يوم نقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس
وكانت تركيا من بين أشد الدول انتقادا لاستخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المحتجين على حدود قطاع غزة ولقرار واشنطن افتتاح سفارة جديدة في القدس. ودعت أنقرة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول يوم الجمعة.
وأضاف إردوغان أن غالبية المجتمع الدولي أخفقت في رد فعلها على ما يجري من أحداث في غزة وحذر من أن التزام الصمت سيعني "فتح باب شديد الخطورة"
ومضى يقول "في مواجهة كل هذه الأحداث انتهت الأمم المتحدة. لقد استنزفت وانهارت... إذا قوبلت أعمال الترهيب الإسرائيلية بمزيد من الصمت فإن العالم سينزلق سريعا إلى فوضى يسودها قطاع الطرق"
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وفجرت أحداث غزة أيضا خلافا دبلوماسيا بين تركيا وإسرائيل حيث تبادل البلدان طرد كبار الدبلوماسيين يوم الثلاثاء.
ويمثل النزاع فيما يبدو أسوأ أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ اعتلى جنود إسرائيليون سفينة مساعدات كانت تحاول كسر حصار بحري على غزة في 2010 فقتلوا عشرة نشطاء أتراك الأمر الذي أدى إلى تخفيض العلاقات الدبلوماسية حتى 2016.
وقال إردوغان إن مدير مكتبه ومسؤولي وزارة الخارجية التركية يعملون لإجلاء الجرحى من غزة. وأضاف أن تركيا لن تسمح لإسرائيل بسرقة القدس من الفلسطينيين "مهما كان الثمن".