إغلاق تحقيق بشأن زعيم حزب يميني ألماني متهم بالتحريض على الكراهية

ذكرت صحيفة ألمانية أن الادعاء الألماني أغلق تحقيقا في شأن الزعيم المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بخصوص تصريح له في العام الماضي قال فيه إنه ينبغي "التخلص" من وزيرة الاندماج في ذلك الحين أيدان أوزوجوز في تركيا التي نشأ فيها والداها.

وأدلى ألكسندر جولاند بالتصريحات خلال كلمة في أغسطس آب 2017 أثناء الحملة التي سبقت الانتخابات العامة التي حصل فيها الحزب المناهض للمهاجرين على مقاعد في البرلمان الوطني للمرة الأولى بعدما جمع حوالي 13 بالمئة من الأصوات.