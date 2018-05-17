تداول أعضاء ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تهديداً جديداً يستهدف أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فعاليات كأس العالم المقبلة بروسيا.
داعش يهدد بذبح رونالدو وميسي أثناء كأس العالم
داعش يهدد بذبح رونالدو وميسي أثناء كأس العالم
وقالت صحيفة ذا ميرور البريطانية نقلاُ عن موقع سايت إنتيل الذي يرصد الحسابات الخاصة لأعضاء داعش على تطبيقات الاتصال المختلفة، إن التنظيم يدعو مهاجمين يعملون بشكل فردي على استهداف رونالدو وميسي خلال البطولة.
ونشر الموقع صورة تداولها أعضاء داعش عبر تطبيق تيليغرام أظهرت رونالدو وميسي مكبلين على أرض الملعب وقد فُصلت رأسيهما عن جسديهما بواسطة ملثمين.
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ويتضمن المنشور عبارة "ستمتلئ الأرض بدمائكم" باللغة العربية وترجمتها للغة الإيطالية.
وكان التنظيم قد هدد سابقاً بتنفيذ هجمات ضد أهداف بكأس العالم بروسيا.
وستبدأ فعاليات البطولة في الرابع عشر من يونيو-حزيران وحتى الخامس عشر من يوليو-تموز بأحد عشر مدينة روسية.