الجيش الإسرائيلي : إنذار التحذير من صواريخ في الجولان كاذب

قال الجيش الإسرائيلي إن التحذير من صواريخ في الجولان إنذار كاذب بعد أن سُمع صوت صفارات الإنذار في تجمعات سكنية إسرائيلية قرب الحدود مع سوريا.
وقال الجيش في بيان "يبدو أن الإنذار كان كاذبا. تم تفعيل نظام القبة الحديدية الدفاعي لقوات الدفاع الإسرائيلية. يجري النظر في الملابسات".
وقال سكان محليون إنهم سمعوا انفجارا وقت انطلاق الصفارات لكنهم لم يعرفوا ما الذي تسبب فيه.
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وتتصاعد حدة التوتر على الحدود. وفي العاشر من مايو أيار قالت إسرائيل إن قوات إيرانية في سوريا أطلقت صواريخ نحو مرتفعات الجولان لكن نظام القبة الحديدية اعترضها.
ثم شنت إسرائيل بعد ذلك أعنف ضربات جوية على سوريا منذ بدء الحرب الأهلية هناك وقالت إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا