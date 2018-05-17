قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الجميع في الاتحاد الأوروبي يتفق على أن الاتفاق النووي مع إيران ليس رائعا لكن علينا البقاء فيه، والاستمرار في المفاوضات مع طهران على هذا الأساس والتفاوض معها حول مواضيع اخرى مثل برنامج الصواريخ البالستية.
ميركل: الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ولكن يجب البقاء فيه ومواصلة المفاوضات
ميركل: الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ولكن يجب البقاء فيه ومواصلة المفاوضات
كلام ميركل جاء في مستهل قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي بدات أعمالها الخميس في العاصمة البلغارية صوفيا، يناقش فيها القادة العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتجارة مع الولايات المتحدة وإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب واشنطن منه، وتقريب دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.