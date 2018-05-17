نصف مليار دولار تدفعها جامعة ولاية ميشيغن لضحايا الاعتداء الجنسي للطبيب سفاح الطالبات

توصلت جامعة ولاية ميشيغن الأمريكية إلى تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع مئات النساء والفتيات اللواتي تعرضنّ لاعتداء جنسي من قبل الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز لاري نصار في أسوأ فضيحة جنسية في تاريخ الرياضة.
وتمّ التوصل إلى الاتفاق أمس الأربعاء بين ولاية ميشيغن ومحامي 332 ضحية، حيث يلزم الاتفاق الجامعة بدفع مبلغ 425 مليون دولار للضحايا بالإضافة إلى مبلغ 75 مليون دولار يبقى جانباً في حال ظهور حالات جديدة مستقبلاً لطالبات اعتدى عليهن نصار، وأشار المحامون في بيان مشترك إلى أن هذه التسوية تخص الذين رفعوا دعوى ضد الجامعة ولا تُطبق على من ادعوا ضد اللجنة الأولمبية الأمريكية أو ضد جهات أخرى.
وكان نصار قد أقر بصحة التهم الموجهة إليه بالاعتداء جنسياً على مئات الفتيات تحت غطاء الرعاية الطبية، كما تم العثور معه على صور إباحية للأطفال، وتلقى حكماً بالسجن لمدة 175 عاماً.
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وأثارت هذه القضية تحقيقات أخرى من قبل الكونغرس ووزارة التعليم حول إساءات جنسية محتملة في المدارس الرياضية الأمريكية ودفع ذلك مجلس الجمباز الأمريكي إلى الاستقالة بالكامل.
وتبلغ الميزانية السنوية لجامعة ولاية ميشيغن أكثر من مليار دولار، وكان رئيس الجامعة قد أكد أن هذه التسوية لن تؤدي الى ارتفاع تكاليف التسجيل في الجامعة.
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