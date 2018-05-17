الإمارات تتمكن من معرفة مواعيد الأشهر لمئة سنة

مع اقتراب شهر رمضان، يبدأ الناس بانتظار اعلان أول أيامه، ومع أن الدين واحد، إلا أن كل دولة تعلنه بحسب رؤيتها للهلال، فقد يصوم العماني قبل السعودي، والليبي بعد المصري، مع العلم أن الشك في البداية الصحيحة هو يوم واحد تحسمه رؤية الهلال.

إبراهيم الجروان، نائب مدير مركز الفلك وعلوم الفضاء في الشارقة أكد أنه يمكن حسم هذا الجدل كليا، بالاعتماد على الطرق العلمية لتقصي الهلال، فقال:"بإمكان المركز أن يتوقع مواعيد الأشهر جميعها لمئة سنة قادمة، لكن انتظار الناس وترقبهم لمشاهدة الهلال وتسليط الإعلام الضوء عليه هو يعطي لهذه العملية ميزة".