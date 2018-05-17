الإمارات تتمكن من معرفة مواعيد الأشهر لمئة سنة

مع اقتراب شهر رمضان، يبدأ الناس بانتظار اعلان أول أيامه، ومع أن الدين واحد، إلا أن كل دولة تعلنه بحسب رؤيتها للهلال، فقد يصوم العماني قبل السعودي، والليبي بعد المصري، مع العلم أن الشك في البداية الصحيحة هو يوم واحد تحسمه رؤية الهلال.
إبراهيم الجروان، نائب مدير مركز الفلك وعلوم الفضاء في الشارقة أكد أنه يمكن حسم هذا الجدل كليا، بالاعتماد على الطرق العلمية لتقصي الهلال، فقال:"بإمكان المركز أن يتوقع مواعيد الأشهر جميعها لمئة سنة قادمة، لكن انتظار الناس وترقبهم لمشاهدة الهلال وتسليط الإعلام الضوء عليه هو يعطي لهذه العملية ميزة".
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في التاسع والعشرين من شهر شعبان، وهو الشهر السابق لرمضان، يبدأ الناس بانتظار قطبي العالم الإسلامي "المملكة السعودية وغيران"، ليعلنا إن كان اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان، أم أول أيام الشهر الفضيل، مع العلم أن العلماء يشترطون رؤية الهلال بالعين المجردة أو التليسكوب، وهنا يلمح الجروان إلى أنه في بعض المناطق كالشارقة والسعودية فإن الهلال يكون تحت الأفق وعلى تماس معه عند غروب الشمس لذلك تصعب رؤيته، وقد تصعب أيضا في المناطق التي يلتقي فيها مع وهج الشمس المشع".
وأشار على أن الكثير من سكان الشارقة والمناطق المحيطة باتوا يطمئنون للجانب العلمي، ففي السنوات الماضية لم يكن هنالك تضارب بين الطرق العلمية وتوقعات رجال الدين، وهو ما جعل الناس يثقون بها.
يذكر المسلمون يتبعون التقويم القمري الذي يقل بـ 11 يوماً عن التقويم الشمسي، بمعنى أن بداية شهر رمضان تختلف كل سنة، كما أن رمضان قد يكون 29 يوما أو قد يكون 30 يوما بحسب رؤية قمر شوال.