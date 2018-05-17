تداولت مواقع إخبارية تونسية أخبارا عن تقديم نادي قطر الرياضي عرضاً رسمياً لانتداب المدافع شمس الدين الذوادي، على سبيل الإعارة لموسم رياضي واحد.
نادي قطري يتقدم للترجي التونسي بطلب إعارة مدافعه "الذوادي"
نادي قطري يتقدم للترجي التونسي بطلب إعارة مدافعه "الذوادي"
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الذوادي البالغ من العمر 31 سنة والذي شارك في 3 مباريات مع منتخب تونس، أكد في لقاء مع لموقع "تلفزيون نسمة" أن في حوزته العديد من العروض هذه الفترة، وأنها بمجملها محل دراسة من قبل مدير أعماله، وهو ما يعني أن النادي القطري مازال ينتظر الإجابة الرسمية لإدارة نادي الترجي.