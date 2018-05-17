في الوقت الذي انتشرت فيه ظاهرة الاعتماد على اختيارات بعض الحيوانات العشوائية للفائزين بالمباريات الحاسمة بكأس العالم لكرة القدم، بدأت بنوك عالمية في استخدام أساليب إحصائية ورقمية معقدة للتنبؤ بمن سيفوز باللقب الرياضي الأكبر عالمياً.
مصرف سويسري يتنبأ بالمنتخب الفائز بكأس العالم المقبلة
مصرف سويسري يتنبأ بالمنتخب الفائز بكأس العالم المقبلة
وقام بنك يو بي إس، وهو أكبر مؤسسة بنكية سويسرية في العالم، بتبني تقنية لحساب فرص كل منتخب في الظفر بلقب البطولة باستخدام تصنيف إيلو (Elo rating) لمنتخبات كرة القدم حول العالم فيما يسميه البنك بنظام محاكاة مونت كارلو.
وقال تقرير البنك إن المنتخب الألماني لديه نسبة 24% في الحفاظ على اللقب الذي فاز به في العام 2014 وحل بعده المنتخب البرازيلي بنسبة 19.8% يليه المنتخب الإسباني بنسبة 16.1%.
وجاءت المفاجئة بحلول المنتخب الإنجليزي رابعا بنسبة 8.5% على الرغم من عدم صعوده للدور النصف النهائي لكأس العالم منذ 28 عاماً.
ويقوم النظام على جمع تصنيفات إيلو لجميع المنتخبات المشاركة بالإضافة لعدد من المتغيرات العشوائية وحساب جميعها للخروج بالفريق صاحب الحظ الأوفر في الفوز بالبطولة ثم يتم إعادة تلك العملية لآلاف المرات والخروج بقائمة نهائية بناء على الفرق الأكثر فوزا بالعمليات الحسابية المختلفة.
ويختلف تصنيف إيلو عن تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، إذ لا يعتمد على نتائج الفرق فقط وإنما يأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى كالغيابات والإصابات بكل فريق وحظوظ الفرق في اللعب بدول معينة وغيرها من المتغيرات.
وطبقا للتقرير، يحظى المنتخب المغربي بفرصة 0.01% في الفوز بلقب كأس العالم. اما بقية المنتخبات العربية مصر وتونس والسعودية فلا تملك أي حظوظ في الفوز بالبطولة حسبما قال التقرير.
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