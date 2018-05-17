اعتقال مراهق هدّد بتفجير مدارس في بريطانيا والولايات المتحدة

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا يوم الخميس إن مراهقاً يبلغ من العمر 18 عاماً اعتقل بسبب إرساله لتهديدات بتنفيذ تفجيرات في مئات المدارس في بريطانيا والولايات المتحدة في آذار/مارس.
وطالبت تلك التهديدات، التي أسفرت عن إخلاء كثير من المدارس، بدفع مبالغ مالية وتضمنت التهديد بتفجير مواد ناسفة.
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وهذا هو ثالث مراهق يتم اعتقاله في بريطانيا على صلة بالتهديدات، حيث تمّ احتجازه يوم الأربعاء للاشتباه بأنه وراء توجيه تهديدات بالقتل والابتزاز.