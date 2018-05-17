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اعتقال مراهق هدّد بتفجير مدارس في بريطانيا والولايات المتحدة

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اعتقال مراهق هدّد بتفجير مدارس في بريطانيا والولايات المتحدة

اعتقال مراهق هدّد بتفجير مدارس في بريطانيا والولايات المتحدة
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قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا يوم الخميس إن مراهقاً يبلغ من العمر 18 عاماً اعتقل بسبب إرساله لتهديدات بتنفيذ تفجيرات في مئات المدارس في بريطانيا والولايات المتحدة في آذار/مارس.

وطالبت تلك التهديدات، التي أسفرت عن إخلاء كثير من المدارس، بدفع مبالغ مالية وتضمنت التهديد بتفجير مواد ناسفة.

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وهذا هو ثالث مراهق يتم اعتقاله في بريطانيا على صلة بالتهديدات، حيث تمّ احتجازه يوم الأربعاء للاشتباه بأنه وراء توجيه تهديدات بالقتل والابتزاز.

وقالت الشرطة إنها اعتقلته من منزل أسرته في هامبشير في جنوب انجلترا.

وقال مارك هورسفول كبير المحققين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان "نعتقد أن كل من اعتقلوا حتى الآن هم جزء من مجموعة واحدة".

ولا تزال التحقيقات جارية.

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