التينور رولاندو فيلازون مخرج عاطفي

رولاندو فيلازون واحد من أكثر الفنانين تنوعًا في عصرنا، فنان معروف ومخرج مسرحي وروائي من بين ابداعات أخرى.

حرية الحركة على المسرح

"كمخرج، أحب أن أعطي لزملائي المغنين طريقا، خطوطاً واضحة ليعرفوا أين يجب أن يكونوا، ما هي الحركات التي عليهم القيام بها، ولماذا. حتى الإيماءات، هذا يمكنهم من الحصول على موقع... جغرافية المسرح، الحركات، حركة الجسد التي تمنح الحرية للمغني "، يقول التينور رولاندو فيلازون.

حلم يتحقق

"قبل كل شيء يجب أن أقول إن العمل مع رولاندو كان حلما. بالتأكيد، عرفته حين بدأت العمل، كان نجما عالميا. الآن سأعمل معه، استغرق الأمر مني ثلاثة أيام لاتمكن من القول: حسناً، الآن يجب أن أعمل معه وان أتوقف عن النظر إليه بهذه الرهبة "، يضيف التينور توماس بلونديلي.

تجربة رولاندو على المسرح لها قيمة كبيرة بالنسبة للمغنين

"أؤمن حقاً أن ذلك يساعدنا، نشعر برعايته لنا، في حقيقة انه لا يتجاوز حدوداً معينة. يقول في لحظة ما: " هنا، لن أضعهم على المحك ". لذلك يسمح لنا بالعودة إلى المنزل. كما يشعر حين يحتاج شخص ما إلى عناق أو مجاملة، انه يتمتع بحدس كبير حقاً "، تقول السوبرانو أنيت داش.

"إنه يعرف ما هو مهم بالنسبة للمغنين. جاء وهو مستعد ويعرف ما يريد. في الوقت نفسه، كان قادراً على نقل أفكاره بشكل جيد لدرجة أننا كمغنين، اعتقدنا بانها كانت أفكارنا حقاً. هذا مهم وجيد بالنسبة لنا "، يقول التينور توماس بلوند.

"مرحلة التدريب فترة مرهقة ورائعة، 15 ساعة في اليوم من التفكير، والتغيي ، والتكيف مع الطاقة، مع أفكار المؤدين، مع ما نرى... كل هذا لنقدمه كهدية في النهاية، كلما اقترب العرض الأول كلما ازداد ابتعاد المخرج عن المسرح "، يقول رولاندو فيليزا.