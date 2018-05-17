الجيش المصري يقتل 19 مسلحاً في إطار عمليته "سيناء 2018"

المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، نشر على صفحته في تويتر، تقريرا مصورا تضمن فيه كل الإنجازات التي حققتها قوات الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وذكر التقرير أنه وخلال الأيام الماضية استهدفت القوات الجوية عربة محملة بالأسلحة والذخائر بعد توفر معلومات استخباراتية بمحاولة اجتيازها الحدود الغربية، كما تمكنت قوات الجيش من القضاء على عشرة تكفيريين بعد تبادل لإطلاق النيران أثناء عمليات تمشيط ومداهمة، ضبطت خلالها مجموعة من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال مع شمال سيناء، كما تمكنت قوات الأمن الداخلي في عملية أخرى من قتل تسعة تكفيريين، ووجدت بحوزتهم 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة، هذه العملية بحسب ما ذكر البيان تمت بعد توافر معلومات تفيد باتخاذ هذه المجموعة وكرا بمنطقة زراعية في منطقة العريش.

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وفي عمليتين مختلفتين، تمكنت قوات الجيش من اكتشاف مخبأين تحت الأرض، وجدت في أحدهما أجهزة اتصالات بشمال سيناء ومجموعة من الأسلحة، وفي الثاني تم ضبط ذخائر وملابس عسكرية وكتب تحتوي على الفكر التكفيري، كما تم اكتشاف 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية شمال سيناء، كما تمكن عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتفكيك وتدمير عبوات ناسفة 3 تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قوات الجيش بمناطق العمليات.

من ناحية أخرى ذكر البيان أنه تم القبض على 20 شخصاً مطلوبين أمنياً حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

عصابات تهريب المخدرات

كما تم الإعلان عن اكتشاف وتدمير مزارع وكميات من البانغو المخدر وأنواع مخدرات، واكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كمية أخرى معدة للتداول يقدر وزنها بنصف طن.

كما نوه البيان على جهود القوات البحرية المصري، حيث تمكنت في الأيام الماضية من ضبط إحدى السفن التجارية بعد إلقائها لعدد كبير من الخراف النافقة أثناء عبورها بنطاق البحر الأحمر، كما أحبطت قوات حرس الحدود في الاتجاه الغربي محاولة اختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعية محملة بـ 300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، و 40 كيلو جرام من الحشيش المخدر، وضبط 401 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية، وعلى الحدود الجنوبية تم ضبط 16 سيارة دفع رباعى و 19 فردًا عثر بحوزتهم على 250 ألف قرص من المواد المخدرة، وإحباط محاولة 25 فردا من جنسيات مختلفة التسلل عبر الحود الجنوبية.

ومن ضمن العمليات في جنوب ووسط سيناء، فقد تم ضبط 4 أفراد بجنوب ووسط سيناء عثر بحوزتهم 235 كيلو جرامًا لبنات البانجو، و333 كيلو جراماً من الحشيش والأفيون المخدر.

وتواصل القوات المسلحة فى شهر رمضان المعظم، دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة السلع بالمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.