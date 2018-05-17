ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني نكاية بأوباما!

ألمحت ويندي شيرمان، المسؤولة السابقة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أن الرئيس دونالد ترامب إنسحب من الاتفاق النووي مع إيران ليوقف إنجازات سلفه باراك أوباما.

وقالت في تصريحات نشرتها صحيفة "Jerusalem Post" الخميس 17 مايو / أيار، إن ترامب انسحب من الاتفاق كونه انجاز يحمل توقيع أوباما، وأنه يحاول أيضا تغيير العديد من السياسات التي وضعها.

السيدة شيرمان والتي عملت في وزارة الخارجية من بين عامي 2011 – 2015، أرجعت تحركات ترامب الأخيرة لسعيه لأن يرضي القسم القاعدة المحافظة في الحزب الجمهوري، وأضافت:"من الواضح أن ترامب يتصرف بناء على معتقدات ومخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".