تحتفل المملكة المتحدة السبت المقبل بزفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، وسط غجراءات امنية مشددة.
بريطانيا تفرض حظر طيران ل 48 ساعة بمدينة يوندسور حيث العرس الملكي
بريطانيا تفرض حظر طيران ل 48 ساعة بمدينة يوندسور حيث العرس الملكي
ومن المتوقع أن يشاهد ما يقارب من 100 ألف شخص الزواج الأسطوري في مدينة ويندسور الملكية، حيث ستعج البلدة بالمعجبين للعروسين.
وتخصص شرطة المدينة الشهيرة بقلعتها "قلعة ويندسور" أهمية كبيرة لأمن وسلامة الحدث الملكي، حيث يقول جيم ويمز، مراقب الشرطة: "أهم شيء يمكن قوله هو أنه لا يوجد أي تهديد خاص لهذا الحدث. ولكن يجب تذكير الجميع بالأعمال الوحشية التي استهدفت بريطانيا خلال العام الماضي".
وستقوم الشرطة بإغلاق الطرق والقيام بدوريات مع كلاب بوليسية. وتظل جميع تدابير الأمن لطمأنة الجمهور .. والهدف الأساسي هو أن يستمتع الجميع بيوم ملكي وزفاف أميري في قلعة تاريخية.