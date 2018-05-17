اتفاق أمريكي إماراتي حول "السماوات المفتوحة"

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن اتفاق السماوات المفتوحة بين البلدين، وأضاف أن الإمارات وافقت على الشفافية المالية وأن شركات الطيران الإماراتية لا تخطط لأي مسارات طيران تجارية جديدة بموجب حق تسيير رحلات إلى دولة ثالثة من الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقعتا اتفاقاً بهدف تسوية مزاعم أمريكية بأن بعض شركات الطيران الخليجية تلقت دعماً حكومياً بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار خلال السنوات العشرة الماضية.
وينطبق هذا الاتفاق الطوعي على شركتي "طيران الإمارات" والاتحاد للطيران"، وكان السفير الإماراتي في واشنطن قد أشاد بالاتفاق معتبراً أنه يضمن فوائد السماوات المفتوحة للمسافرين وشركات الطيران في البلدين.
ويشبه هذا الاتفاق التفاهم الذين أعلن عنه في كانون الثاني/ يناير بين الولايات المتحدة وقطر، حيث وافقت الدوحة بموجبه على نشر معلومات مالية تفصيلية بشأن شركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة من قبل الدولة.
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