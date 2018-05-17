شاهد: تفاقم تلوث المحيطات
كشفت عمليات رصد نسب المخلفات البلاستيكية في قاع البحر عن حجم الأضرار الناجمة عن المخلفات البلاستيكية التي تشكل خطرا على الكائنات البحرية.
يمكن للحيوانات الكبيرة أن تبتلعها وبالتالي تؤثر بدورها على صحة الإنسان. الأمم المتحدة حثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات للحد من التلوث البحري بحلول العام 2025.
وتذكر التقارير أن حوالي 165 مليون طن من البلاستيك تغزو المحيطات، أي 25 مرة أثقل من الهرم الأكبر في الجيزة، وبحلول العام 2050 سيفوق عدد قطع البلاستيك أعداد الأسماك في المحيطات، بسبب استخدام البلاستيك على نحو متزايد (20 ضعفا) في السنوات الـ50 الماضية.
وتكمن المشكلة الأساسية في عدم إعادة استخدام أكبر كمية ممكنة من نفايات البلاستيك، ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة تلوث المحيطات.