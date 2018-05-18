لقي 8 اشخاص على الأقل حتفهم يوم الجمعة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانتافي في ولاية تكساس، في أحدث عنف بأسلحة نارية في بلد لم ينس بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا في شهر فبراير شباط الماضي.
قتلى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
قتلى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا.
وقال المصدر في سلطات إنفاذ القانون إنه تم احتجاز الشخص الذي يشتبه بأنه نفذ الهجوم على المدرسة.
وتقع المدرسة الثانوية على بعد 48 كيلومترا من الجنوب الشرقي من هيوستون.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة هاريس القريبة إن السلطات تقيم "حادثا أسفر عن سقوط عدة إصابات".