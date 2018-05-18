شبكة للتواصل بين الشركات ودعمها

في هذا العدد من برنامج" بيزنز بلانيت"، نصطحبكم إلى لابلاند للتعرف على مجموعة، شبكة تجمع بين عشرات من رجال الأعمال. الهدف: مزيد من القدرة التنافسية. من المهم إبراز الموارد الطبيعية لهذه المنطقة الفنلندية الجميلة.

من التحديات التي تواجه رواد الأعمال - في فنلندا وأماكن أخرى - تحسين مصداقيتهم، وبناء الثقة. من الأدوات التي تعمل بشكل جيد هنا أيضاً، كتلة تجميعية عبارة عن شبكة للتواصل بين الشركات مراسلنا سيرج رومبي التقى برئيسها وسأله عن التحديات.

ما هي التحديات التي تواجه الكتلة؟

" مجموعة شركاتنا هي شبكة تتألف من 100 شركة، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات الكبيرة هي من الصناعات الحيوية والمعادن والتعدين. هدفنا هو تحسين القدرة التنافسية والتعاون والابتكار وتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد الدائري في لابلاند، يقول كاري بواكيلا، مدير الصناعة في القطب الشمالي والمجموعة دائرية

مراسلنا سيرج رومبي التقى باحد رجال الأعمال هناك، ميكا، رئيس شركة صغيرة في قطاع خدمات التعدين. ترافقه المجموعة، مثلاً، للعثور على هذا الموقع لتخزين نماذج التعدين وتحليلها، لكن أيضا لتنفيذ استراتيجيتها. الاستراتيجية التي قادت إلى التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من أجل الابتكار.

مرافقة الشركات من ولادة الفكرة وحتى تنفيذها

"تبدأ خدماتنا من البحث الأول، من الاستكشاف إلى النقطة التي يبدأ فيها المنجم بالعمل. نقدم مجموعة من الخدمات وهذا النوع من الخدمات فريد في أوروبا"، يقول ميكا الاسوتاري، مدير الإدارة في PALSATECH.

بعد أربع سنوات على إطلاق مشروعه، يعمل ميكا مع كل شركات التعدين العاملة في فنلندا. تجربة سمحت له أيضا بالتخصص في التدخلات في المناطق الطبيعية المحمية. من بين مشاريعه: إعادة تدوير نفايات التعدين على سبيل المثال في قطاع البناء. والفكرة هي أيضا لتكرار نموذجها في الأسواق الأخرى.

" قمنا بدراسة سوقية شاملة لاحتياجات خدماتنا في دول شمال أوربا وفي أوروبا وحتى الهند. مع شبكة شركائنا، نريد أن نبدأ بتصدير خبرتنا وخدماتنا إلى الأسواق العالمية "، يضيف ميكا الاسوتاري.

ما هو المثير للاهتمام في المجموعة؟

مراسلنا سيرج رومبي عاد مجدداً للسيد كاري بواكيلا، مدير الصناعة في القطب الشمالي والمجموعة دائرية، وقال له :"المثير للاهتمام في مجموعت هو أن إمكاناتها مهمة جداً. " فاجابه قائلاً: "نعم! لقد حددنا 16 استثمارًا اقتصاديًا دائريًا مختلفًا بقيمة 500 مليون يورو، الأمر الذي سيخلق 400 وظيفة جديدة في المنطقة ".

سيرج رومبي، وجه له سؤالاً :"كاري، سؤال عملي هو:

أنا رجل أعمال غير فنلندي، هل يمكنني الاتصال بمجموعتك؟

" بالتأكيد نحن على استعداد لتقاسم الخبرات وتعلم أشياء جديدة. لذا ،اتصل بنا!"، يقول كاري بواكيلا.

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ما هي الكتلة التجميعية؟

* مجموعات من الشركات المتخصصة - في كثير من الأحيان الشركات الصغيرة والمتوسطة - وغيرها من الجهات الفاعلة . من خلال العمل الجماعي، يمكن للشركات أن تكون أكثر ابتكارًا، وأن تخلق المزيد من فرص العمل وتسجيل المزيد من العلامات التجارية الدولية وشهادات البراءات.

* لدى مرصد الشبكة الأوروبية محطة متكاملة للحصول على معلومات حول المجموعات في الاتحاد الأوروبي. إنه يعزز المجموعات ويدعم تطوير الصناعات الناشئة، ويسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى المجموعات ويساعد الشركات على التوسع في الخارج.

* في العام 2014، تم اختيار ست مناطق أوروبية لعرض طرق جديدة أو أفضل لتصميم وتنفيذ سياسات المجموعات الحديثة. حصلت هذه المناطق على دعم من المرصد لتصميم وتنفيذ سياسات المجموعات الإقليمية.

* واحدة من هذه المناطق كانت لابلاند في فنلندا. تقوم لابلاند بتطوير سياساتها العنقودية-التجميعية- بشكل منهجي وبناء التعاون بين القطاعات، وكفاءة الموارد، والاستدامة ومواردها الطبيعية الشاسعة.

* اليوم، يعمل القطب الصناعي الشمالي للصناعة والاقتصاد الدائري بربط الشركات وشركات صناعة التعدين، الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم الصناعة والجامعات والمؤسسات البحثية والتمويل والسلطات الإقليمية.

*انه محرك قوي للاقتصاد الدائري في المنطقة ويبحث عن طرق جديدة ومبتكرة ومستدامة لتحديث عملياته.

مواقع مفيدة

* الاقتصاد الدائري في أوربا

* كتلة تجميعية في أوربا