وقعت كل من مصر والسودان وأثيوبيا اتفاقا جديدا بهدف حل النزاع القائم حول بناء سد النهضة في أثيوبيا.
وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة استخبارات الدول الثلاث اجتمعوا الأربعاء في العاصمة الأثيوبية أديس بابا لوضع اتفاق يحد من الأزمة الراهنة.
اتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان حول أزمة سد النهضة
وقعت كل من مصر والسودان وأثيوبيا اتفاقا جديدا بهدف حل النزاع القائم حول بناء سد النهضة في أثيوبيا.
وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة استخبارات الدول الثلاث اجتمعوا الأربعاء في العاصمة الأثيوبية أديس بابا لوضع اتفاق يحد من الأزمة الراهنة.
وجاء في الوثيقة التي وقعت عليها الدول الثلاث ثمانية بنود على رأسها تأسيس فريق بحثي علمي قومي من الدول الثلاث لبحث الأزمة.
أولا: عقد لقاءات قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث بشكل دوري كل 6 أشهر، بشكل متبادل بين العواصم الثلاث.
ثانيا: الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير في الدول الثلاث.
ثالثا: الموافقة على دعوة مصر استضافة اجتماع كبار مسؤولي الدول الثلاث، لوضع الشكل والإطار المناسب لعمل صندوق دعم البنية التحتية بالقاهرة في 3-4 يوليو المقبل، ورفع ما يتم الاتفاق عليه لزعماء الدول الثلاث.
رابعا: تقديم خطاب بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالي الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشاري المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشاري حتى يقوم بالرد.
خامسا: يجب على المكتب الاستشاري تسليم رده على خطاب الملاحظات خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه، على أن تتم مناقشة الرد في اجتماع وزاري بمشاركة الدول الثلاث، وبحضور المكتب الاستشاري في القاهرة بعد أسبوع واحد من تقديمه الرد، على أن يعقبه اجتماع تساعي ثالث في الفترة من 18-19 يونيو القادم في القاهرة، بحضور ممثل المكتب الاستشاري.
سادسا: تأسيس فريق بحثي علمي قومي مستقل من الدول الثلاث، لدراسة أطر التعاون في ما بينهم، ومناقشة السيناريوهات المختلفة في ما يخص عملية تشغيل سد النهضة، وتخزين المياه، دون المساس بحق أي دولة ومنع وقوع أية أضرار.
سابعا: يتكون الفريق البحثي من 15 عضوا، على أن يمثل كل دولة 5 أعضاء.
ثامنا: يسلم الفريق البحثي نتائج مناقشاته بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا في 15 أغسطس القادم، لوزراء المياه والري، حتى يقدموه لأعضاء الاجتماع التساعي فيما بعد.
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