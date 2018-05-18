الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا ردد هتافات مناهضة لترامب

قال مسؤولون إن رجلا ردد هتافات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح النار في أحد منتجعات الجولف التي يملكها ترامب في فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وتبادل إطلاق النار مع شرطة ميامي التي أصابته واعتقلته.

وقال جهاز الخدمة السرية إن ترامب أو أفراد أسرته المقربين لم يكونوا في نادي ترامب دورال الوطني وقت إطلاق النار. ويقع نادي الجولف على بعد 70 ميلا تقريبا جنوبي منتجع بالم بيتش الذي يتردد عليه ترامب منذ توليه الرئاسة.

وقال خوان بيريز مدير إدارة شرطة ميامي في إفادة صحفية إن دوافع الحادث لم تتضح.

وأوضح أن الرجل أنزل العلم الذي كان مرفوعا أمام النادي ثم اتجه إلى البهو في حوالي الساعة 1.30 صباحا (0530 بتوقيت جرينتش) ووضع العلم على طاولة. وقال بيريز إن المهاجم وجه سلاحه إلى الحضور لكنه أطلق النار نحو السقف والثريا ثم انتظر الشرطة عند وصولها للاشتباك معها.

وأضاف أن المسلح، الذي يدعى جوناثان أودي (42 عاما) وهو من دورال، كان يردد هتافات مناهضة لترامب خلال الواقعة، لكنه لا يعرف تحديدا ماذا كان يقول.

وتابع أن الشرطة أطلقت النار على ساقي المسلح واحتجزته. ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وقال جهاز الخدمة السرية، الذي يحمي الرئيس وأسرته، في بيان إنه لم يكن في موقع إطلاق النار أي أحد ممن يضطلع بحمايتهم. وأضاف الجهاز أنه لا يحمي النادي لكنه يعمل مع الشرطة التي تحقق في إطلاق النار.

وأصيب ضابط من شرطة دورال بكسر في الرسغ لكن إصابته ليست لها صلة بإطلاق النار.

ولم تذكر الشرطة نوع السلاح الذي استخدمه المهاجم.

وتحاول السلطات معرفة كيفية دخول أودي إلى المنتجع المقام على مساحة 800 فدان في الساعات الأولى من اليوم.

ويستضيف المنتجع أربعة ملاعب تقام فيها بطولات الجولف الأمريكية. واشترى ترامب المنتجع بمبلغ 150 مليون دولار في عام 2012.

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