تحطم طائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار هافانا الدولي

قالت وسائل إعلام رسمية في كوبا إن طائرة بوينغ 737 تحطمت، اليوم الجمعة، بعد قليل من إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في العاصمة هافانا وعلى متنها 104 من الركاب في رحلة داخلية.
وقال التلفزيون الرسمي إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك ضحايا في الرحلة التي كانت متجهة إلى هولجوين وتديرها شركة الخطوط الجوية الوطنية كوبانا.
وقال التلفزيون الرسمي "تحطمت بين منطقة بويروس وقرية سانتياغو دي لا فيغاس" في إشارة إلى منطقة تبعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من هافانا.
وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.
وقالت آنا جونزاليز إحدى سكان منطقة قريبة "ارتفع عمود من الدخان الأسود في السماء".
وقال الإعلام الرسمي إن الطائرة ربما كانت مستأجرة من شركة طيران مكسيكية صغيرة.
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