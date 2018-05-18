الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي

أكدت السلطات البريطانية مغادرة سيرغي سكريبال، الجاسوس الروسي السابق، الذي تعرض لتسميم بغاز أعصاب في إنجلترا خلال شهر مارس-أذار للمستشفى حيث كان يخضع لعلاج مكثف.

وعثر على سيرغي سكريبال فاقدا للوعي على مقعد في الرابع من مارس-أذار في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا مع ابنته يوليا، التي تعافت من أعراض التسمم في وقت قصير وخرجت من المستشفى الشهر الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية لمستشفى كارا تشارلز باركس بسالزبري في بيان: "إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سيرغي سكريبال بشكل يسمح له بالخروج من المستشفى".

للمزيد:

مصالح مستشفى كارا تشارلز باركس بمقاطعة سالزبري أكدت أنّ سيرغي سكريبال وابنته يوليا نقلا إلى موقع لن يتم الكشف عنه حرصا على سلامتهما.