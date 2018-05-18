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الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي

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الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي

الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي
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REUTERS/Peter Nicholls
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أكدت السلطات البريطانية مغادرة سيرغي سكريبال، الجاسوس الروسي السابق، الذي تعرض لتسميم بغاز أعصاب في إنجلترا خلال شهر مارس-أذار للمستشفى حيث كان يخضع لعلاج مكثف.

وعثر على سيرغي سكريبال فاقدا للوعي على مقعد في الرابع من مارس-أذار في مدينة سالزبري بجنوب انجلترا مع ابنته يوليا، التي تعافت من أعراض التسمم في وقت قصير وخرجت من المستشفى الشهر الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية لمستشفى كارا تشارلز باركس بسالزبري في بيان: "إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سيرغي سكريبال بشكل يسمح له بالخروج من المستشفى".

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مصالح مستشفى كارا تشارلز باركس بمقاطعة سالزبري أكدت أنّ سيرغي سكريبال وابنته يوليا نقلا إلى موقع لن يتم الكشف عنه حرصا على سلامتهما.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشهر الماضي صحة نتائج تحقيقات لندن التي أشارت إلى أن سكريبال وابنته يوليا سمما منذ شهرين بغاز أعصاب.

واتهمت لندن والولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي روسيا وبالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على سكريبال وابنته، فيما تنفي موسكو بشدة الضلوع في القضية.

وتسبب تسميم سيرغي سكريبال وابنته بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين لندن وموسكو، فرضت فيها الدول المؤيدة لبريطانيا عقوبات على روسيا، بينها طرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي، ونفت موسكو ضلوعها في الهجوم وردت بطرد العدد ذاته من الدبلوماسيين الغربيين.

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • رويترز-أ ف ب