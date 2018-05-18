تعهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الجمعة باستمرار الاحتجاجات الفلسطينية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة والتي يطلق عليها المتظاهرون اسم "مسيرة العودة الكبرى".
هنية يشدد على استمرار "مسيرات العودة" على حدود غزة
هنية يشدد على استمرار "مسيرات العودة" على حدود غزة
وفي خطبة في غزة في أول جمعة من شهر رمضان المعظم، لم يقل هنية ما إذا كان قد توصل إلى اتفاق مع مصر، التي قال رئيسها عبد الفتاح السيسي إن معبر رفح الحدودي، وهو البوابة بين مصر وقطاع غزة، سيتم فتحه طوال شهر رمضان الكريم.
وبدلاً من ذلك، قدم هنية فتح المعبر على أنه نتيجة للاحتجاجات التي قال إنها لن تتوقف أبداً حتى يتم "رفع الحصار" بالكامل عن قطاع غزة.
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الدبلوماسية الفلسطينية تتحرك وتستدعي سفراءها من دول أوروبية
وغالبا ما يغلق ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ اﻟﺤﺪودي ولكنه ﻳﻔﺘﺢ بين الحين والآخر. وستكون هذه أطول فترة افتتاح منفردة منذ سنوات.
وقتلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين يوم الإثنين (14 مايو أيار) الذين كانوا يحتجون على حدود غزة مع فتح الولايات المتحدة سفارتها في القدس، ونقل مهمتها الدبلوماسية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة المتنازع عليها.
في القدس، مرت أول صلاة جمعة في رمضان بسلام، حيث تجمع عشرات الآلاف للصلاة في المسجد الأقصى.