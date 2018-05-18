حمم بركان كيلاويا في هاواي تنذر بحالات ثوران جديدة

نفث بركان كيلاويا في هاواي رمادا وصل إلى ارتفاع بلغ ستة أميال (9 كيلومترات)، بينما حذر علماء من أن هذه قد تكون الحلقة الأولى في سلسلة حالات ثوران أكثر عنفا، يتوقع أن تحدث في غضون الساعات القادمة. وتم تحذير السكان في منطقة بيج أيلاند بضرورة الاحتماء في أماكن آمنة من الرماد، مع ارتفاع مستويات الغاز السام في منطقة صغيرة في الاتجاه الجنوبي الشرقي، حيث تخرج الحمم بسبب الثوران المستمر منذ أسبوعين.

وتسببت ثورة البركان في تدمير 37 منزلا ومنشآت أخرى في منطقة صغيرة في جنوب شرق الجزيرة، وأجبرت نحو ألفي شخص على مغادرة منازلهم. ويستبعد علماء الجيولوجيا أن يثور البركان بشدة مثلما حدث في العام 1790 عندما قتل عشرات من الأشخاص، في أدمى ثوران له في تاريخ الولايات المتحدة.