إسرائيل تنشر 1500 شرطي في القدس في أول جمعة من رمضان

قامت السلطات الإسرائيلية باتخاذ تدابير أمنية مشددة تحسبا لوقوع مواجهات خلال صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى بالقدس. وتم نشر أكثر من 1500 شرطي في جميع أنحاء مدينة القدس لتأمين الصلاة وتوجيه حركة المرور والحفاظ على النظام العام حيث تخشى السلطات من وقوع اضطرابات ومشاركة الفلسطينيين فيها عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة

وبدأت عملية نشر قوات الأمن في القدس ابتداء من ساعات الفجر الأولى في الأحياء الشرقية من المدينة وفي أزقة البلدة القديمة. وابتداء من الساعة السادسة صباحا تمّ إغلاق بعض الشوارع، على غرار شارع السلطان سليمان ووادي الجوز وطريق اريحا وشمؤيل بن عاديا وهعوفيل وطريق نابلس وشارع صلاح الدين امام حركة السير، كما أغلقت محاور مفرق قيادة الشرطة باتجاه جنوب المدينة وطريق الخليل من شارع مريم هاشمونائيت باتجاه الشمال من السابعة صباحا وحتى الخامسة من بعد الظهر.

رويترز

وأكدت الشرطة الإسرائيلية رغبتها في ضمان حرية العبادة لآلاف المسلمين المتوقع وصولهم إلى الحرم موضحة أنها لن تسمح لأحد بالإخلال بالنظام العام، لكن الأجواء تنبئ بتفجر الوضع الأمني في أيّ لحظة.