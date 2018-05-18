مراكز لترحيل اللاجئين وتقييد بناء المساجد ضمن برنامج الحكومة الإيطالية

توصل الفائزان في الانتخابات الإيطالية إلى اتفاق بشأن برنامج حكومي مشترك، بحسب رويترز. وقد وعد كل من ماتيو سالفيني عن الرابطة الوطنية، ولويدجي دي ماييو عن حركة خمسة نجوم بأن يتخذا قرارا بشأن الخطط المطروحة.

ولتلخيص الفرق بين الطرفين ومميزات كل منهما عن الآخر، عرض ماييو تصويتا عبر الانترنت لأكثر من 500 ألف شخص على منصة مؤيدي حزبه، بينما تريد الرابطة إقامة عمليات اقتراع عبر أنحاء البلاد، بشأن البرنامج المقترح.

وبلغ عدد صفحات آخر مشروع اتفاق بين الطرفين وقد تم نشره 40 صفحة، ويتضمن تكوين لجان موازية لمراقبة عمل الحكومة. وعلى عكس نسخة سابقة، لا يتضمن المشروع خطة للخروج من منطقة اليورو.

وتشير الوثيقة إلى الانفتاح على روسيا كشريك، وإعتماد الضريبة على السكن، وتشديد عقوبة السجن على المتورطين في قضايا التهرب الضريبي الخطيرة، ورفض القوانين التي تجبر طالبي اللجوء القيام بالإجراءات القانونية مع أول بلد أوروبي يصلون إليه، واعتماد إعادة التوزيع الإجباري للاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، وضمان دخل شهري للفرد يقدر ب 780يورو.

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وجاء من بين الاقتراحات تكوين لجان مصالحة بهدف حل أي نزاع ينجم بين الرابطة وحركة 5 نجوم خلال تولي الحكومة عملها، وإحداث مدونة أخلاقية تمنع المدانين بجرائم أو الماسونيين من الانضمام إلى الحكومة.

مراكز ترحيل المهاجرين وقيود على بناء المساجد

وورد في الاقتراحات رفض أحكام دبلن المتعلقة بطالبي اللجوء، وإجبارية إعادة توزيع المهاجرين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقييم إجراءات طلب اللجوء في بلد المنشأ، وتحسين الاتفاقات الثنائية مع الدول الأجنبية تجنبا لتدفق مزيد من أعداد المهاجرين، وتكوين مركز لترحيل اللاجئين في كل منطقة، والحرص على أن يكون هناك سجل لجميع المنشآت الدينية، كما أن الخطب الدينية ينبغي أن تكون باللغة الإيطالية، كما اقترح إلزامية إجراء استفتاء قبل بناء مساجد جديدة في إيطاليا.

صنع في إيطاليا

إلى ذلك يقترح الطرفان إصلاح الوكالات الوطنية المشرفة على القطاع الزراعي وسياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية، والدفاع عن الامن الغذائي و"السيادة في هذا المجال"، وحماية المنتوج الإيطالي الصنع، وجعل "الاقتصاد الأخضر" و"الاقتصاد الدائري" أولوية، وإعداد خطة هدفها تحقيق نسبة صفر من النفايات، والزيادة من الطاقة المتجددة والاستجابة لمواصفات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمقاومة التلوث، وإصلاح النظام الذي يوكل التمويل العمومي للمشاريع الثقافية بما يكفل الجودة، وتقليص الديون العمومية ليس عبر إجراءات التقشف ولكن من خلال زيادة الطلب الداخلي.

انفتاح على روسيا كشريك

كذلك جاء في الاقتراحات تأكيد عضوية إيطاليا في منظمة حلف شمال الأطلسي على مستوى السياسة الخارجية، والانفتاح على روسيا لا ينبغي أن ينظر إليه كتهديد وإنما كشراكة تجارية، إلى جانب رفض العقوبات المفروضة على روسيا، ودعم البحث في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وإعادة تقييم دور مهمات الجيش في الخارج.

إحداث خطة الموظف السري

إضافة غلى ذلك يقترح الطرفان إصلاح النظام القضائي دعما لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن الدائرة السياسية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالدعاوى القضائية، وتشديد الاحكام القضائية الخاصة بجرائم الجنس والسرقة والاختلاس والتزوير وأصناف أخرى من الانتهاكات، وتوفير مزيد من الموارد لتوظيف مزيد من موظفي السجون، وتشديد الأحكام المتعلقة بقضايا الفساد، واعتماد الموظفين السريين لاستئصال ظاهرة الرشوة.

منع "السياحة البرلمانية"

إلى ذلك اقترح تخفيض عدد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان، ومنع النواب من تغيير الانتماء إلى مجموعات أخرى إذا ما انتخب الشخص، وإقرار إصلاحات تشمل الجامعات وقطاع الصحة، ورفض أية زيادة لضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضريبة على الوقود، وتبني اجراءات شجاعة وثورية لإصلاح قطاع الوظيفة العمومية، وإقرار العفو المالي لتقليص نسبة المديونية المفروضة على أشخاص، خاصة منهم الذين يعيشون صعوبات مالية.