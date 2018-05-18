عاجل

عاجل

العالم

كوسوفو : سجن 8 أشخاص خططوا لمهاجمة منتخب إسرائيل لكرة القدم

تقرأ الآن:

كوسوفو : سجن 8 أشخاص خططوا لمهاجمة منتخب إسرائيل لكرة القدم

كوسوفو : سجن 8 أشخاص خططوا لمهاجمة منتخب إسرائيل لكرة القدم
حجم النص Aa Aa

قضت محكمة في كوسوفو يوم الجمعة بسجن ثمانية أشخاص بتهمة التخطيط لمهاجمة المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم في ألبانيا في العام 2016.

وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة على المتهمين، وكلهم من كوسوفو، بين عشر سنوات و18 شهراً.

للمزيد على يورونيوز:

شرطة كوسوفو تقول إنها احبطت سلسلة من الهجمات ارهابية

وكانت الشرطة الكوسوفية قد اعتقلت في العام 2016 19 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم ما يسمى "داعش" وكانوا يخططون للقيام بهجمات إرهابية في البلاد، كما خططوا أيضاً لاستهداف المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم أثناء مباراة جمعته مع نظيره الألباني.

اقرأ أيضاً على يورونيوز:

الاستخبارات التركية تعيد ستة مؤيّدين لغولن من كوسوفو إلى تركيا

شرطة كوسوفو تحتجز مسؤولا وتطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين صرب