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بوتين يدعو إلى إعادة إعمار سوريا ويتحدى الموقف الأوروبي

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بوتين يدعو إلى إعادة إعمار سوريا ويتحدى الموقف الأوروبي

بوتين يدعو إلى إعادة إعمار سوريا ويتحدى الموقف الأوروبي
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل في سوتشي جنوب روسيا الدول الاوروبية إلى إعادة إعمار سوريا، إذا كانت أوروبا تريد عودة اللاجئين إلى بلادهم. وتتحدى موسكو بذلك الموقف الأوروبي القائل بأن الغرب سيركز على المساعدات الإنسانية فقط، وإنه لن يوفر الأموال من أجل إعادة إعمار سوريا، طالما فشل الرئيس السوري بشار الأسد في تقاسم السلطة مع المعارضة في سوريا.

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وقال بوتين إنه بحث انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع ميركل. وبموجب الاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست قيدت إيران برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتعهدت القوى الأوروبية هذا الأسبوع بدعم الاتفاق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.

من جانبها أكدت ميركل الحاجة إلى استمرار نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حتى بعد إتمام خط الغاز "نورد ستريم2" للغاز، الذي يربط بين روسيا والمانيا ويمر عبر بحر البلطيق. وعلق بوتين بالقول إن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ليست له علاقة بالسياسة، وأنه يعد مشرعا تجاريا بحتا، وأضاف القول غن روسيا ستواصل تصير بعض الغاز عبر أوكرانيا.

وقال بوتين في هذا الخصوص إنه سيقف أمام أي محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعرقلة مشروع خط الغاز بين روسيا وألمانيا.