بوتين يدعو إلى إعادة إعمار سوريا ويتحدى الموقف الأوروبي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل في سوتشي جنوب روسيا الدول الاوروبية إلى إعادة إعمار سوريا، إذا كانت أوروبا تريد عودة اللاجئين إلى بلادهم. وتتحدى موسكو بذلك الموقف الأوروبي القائل بأن الغرب سيركز على المساعدات الإنسانية فقط، وإنه لن يوفر الأموال من أجل إعادة إعمار سوريا، طالما فشل الرئيس السوري بشار الأسد في تقاسم السلطة مع المعارضة في سوريا.
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وقال بوتين إنه بحث انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع ميركل. وبموجب الاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست قيدت إيران برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتعهدت القوى الأوروبية هذا الأسبوع بدعم الاتفاق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.