صورة ودية تجمع بن سلمان وبن زايد وبن عيسى في ضيافة السيسي

بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي عهد المملكة العربية السعودية نشر على حسابه تويتر صورة تجمع ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الامارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
وقال العساكر في هذه التغريدة، التي نشرها مساء الخميس، إن الصورة أخذت حين كان هؤلاء المسؤولون في ضيافة الرئيس المصري قبل أيام.
لكن هذه الصورة لم تمر بلا تعليقات وتعليقات مضادة تظهر الانقسام بين المواطنين العرب. فغرد بعض مستخدمي المدونة الصغير معلقين عليها.
منهم من اعتبرها دليلاً على "تحالف خليجي عربي قوي يفرح العرب والمسلمين ويكيد العدو والحمدين" نسبة إلى "كل من حمد بن خليفة امير قطر السابق وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق".
هذه الإشادة بالمسؤولين الأربعة قابلتها ردود فعل سلبية فمنهم من علّق متهكماً "تحالف قوي سوف يشن هجوماً كاسحاً لتحرير القدس المسألة مسألة وقت".
تعليقات وتعليقات مضادة مع ما تحمله من تبادل بالكلمات والاتهامات تظهر الخلاف الواضح في العالم العربي.