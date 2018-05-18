هل سيتكرر سيناريو القذافي مع زعيم كوريا الشمالية؟

البقاء في السلطة مقابل التخلي عن البرنامج النووي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "سيتلقى ضمانات قوية جدا، وسيكون في بلاده وسوف يقودها. وستكون بلاده غنية جدا"، في حال نجاح اللقاء الذي سيجمعه به.

وسعى الرئيس الأميركي إلى إعادة القمة التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي إلى مسارها، بإعطاء ضمانات لكيم جونغ أون بالبقاء في السلطة في حال تخليه عن البرنامج النووي.

وفي نفس الوقت حذّر الرئيس الأميركي من أنه في حال فشلت الدبلوماسية سيكون مصير كيم كمصير الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي أطيح من الحكم وقُتل على يد الثوار.