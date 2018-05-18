عشية بدء مراسم الزفاف الملكي، تتكثف التغطية الإعلامية ليوم هاري وميغان المُنتظر.
وأكدت العروس أمس الخميس أنّ والدها توماس ماركل لن يحضر مراسم الزفاف الملكي في محاولة لإيقاف التكهنات وحماية خصوصية والدها.
هل من أحد يهتم بالزفاف الملكي للأمير هاري وميغان ؟
عشية بدء مراسم الزفاف الملكي، تتكثف التغطية الإعلامية ليوم هاري وميغان المُنتظر.
وأكدت العروس أمس الخميس أنّ والدها توماس ماركل لن يحضر مراسم الزفاف الملكي في محاولة لإيقاف التكهنات وحماية خصوصية والدها.
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وذكرت الأخت غير الشقيقة للعروس سامانثا أنها كسرت كاحلها بعد حادث سيارة عندما اعترض أحد مصوري صحافة المشاهير "الباباراتزي" طريقها في فلوريدا.
وفي هذه الأثناء، تقضي والدة ميغان الكثير من الوقت مع ابنتها وصهرها المستقبلي استعداداً لأكبر حدث ملكي منذ عام 2011.
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لكن بعيداً عن هذه التغطية الإعلامية الكبيرة، هل يهتم الناس حقاً لأمر هذا الزفاف؟
في هوليوود على سبيل المثال، كانت إجابات النجوم مختلفة، فأكد نجم فيلم " آيرون مان" بول بيتاني اهتمامه بالحدث وقال : " لا أستطيع أن أكون أقل اهتماماً".
كما أكد المغني الكندي شون مينديز أنه سيشاهد هذا "البذخ" يوم السبت.
أما النجمة إيما طومسون فعلقت في رد على أحد الصحفيين حول اهتمامها بالزفاف : "حسناً.. توقف عن ذلك ! أوكي... فلنتحدث إذاً عن الزفاف الملكي" .