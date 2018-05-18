هل سنتمكن من اعادة تدوير الحطام الفضائي؟

في هذا العدد الجديد من AskSpace# ، يجيب علماء الفلك على كل اسئلتكم المتعلقة بالكون، اليوم من مقر وكالة الفضاء الأوروبية في باريس حيث التقينا لويزا إينوشنتي، مديرة برنامج الفضاء النظيف Clean Space.

جيريمي ويلكس، يورونيوز: لويزا، لدينا الكثير من الأسئلة حول الحطام الفضائي. يود إسحاق جوتيريز أن يعرف كميتها؟

لويزا إينوشنتي، مديرة برنامج الفضاء النظيف: "منذ اطلاق سبوتنيك في العام 1957 تم اطلاق 5،000 صاروخ تقريباً، أطلقت 8.000 قمرا صناعيا." معظمها تحطمت، وبعضها مستمرة بالعمل. حوالي 1200 منها فقط، وقد تم تجزئتها أيضًا إلى اجزاء أصغر إلى حطام أصغر، اليوم يتم رصد 29 ألف جسم حجمها أكثر من 10 سنتيمترات ".

جيريمي ويلكس، يورونيو:" لدينا سؤال آخر من الاريا جنيلي، "بالنظر إلى كمية الحطام في الفضاء، هل من الممكن إعادة تدويرها بطريقة أو بأخرى؟"

لويزا إينوشنتي، مديرة برنامج الفضاء النظيف:"في يوم ما سنقوم بإعادة تدويرها، لكن لم يحن الوقت بعد، علينا أولاً أن نتعلم كيفية استعادة الحطام، شيء لم نقم به أبداً، وليس سهلاً.بمجرد معرفة كيفية القيام بذلك، علينا أيضًا أن نتعلم كيفية تجديد الطاقة. تغيير الأجزاء وما يتعلق بذلك. لذا، انه نهج له خطوات. بانتظار ذلك، علينا أيضًا تقليل تكاليف كل هذا. لكن سيتم القيام به مستقبلاً ".

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